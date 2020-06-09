لبنان | يمين عن ملف التعيينات: ما سيجري على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء مرفوض

وقالت عبر “تويتر”، “ما سيجري غداً على طاولة مجلس الوزراء مرفوض لتخطيه للقانون الذي أقر في المجلس النيابي، لذلك سنقاطع الجلسة رافضين هذه التعيينات المعلبة التي تكرس المحاصصة والطائفية وهي بعيدة كل البعد عن هدف الحكومة الإصلاحي والانقاذي”.

ودخل ملف التعيينات القضائية مرحلة جديدة من العرقلة والتعقيد.

فبعد رد رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه “لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها”.