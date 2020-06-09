لبنان | بالفيديو والصورة – الثوار يقطعون عدد من الطرقات في مناطق لبنانية… “إلى الشارع الآن”

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تجمع عدد من الثوار وسط ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وتردي الاوضاع وسط هتافات مطالبة بالنزول الى الشارع وتصعيد التحرك للضغط من اجل تغيير الواقع وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان.

وكان المحتجون قد انطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة وصولا الى إيليا.

ودعا الثوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة اللبنانيين للنزول “إلى الشارع الآن” لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية.

ويعمد الثوار في عدد من المناطق اللبنانية إلى قطع الطرقات.

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وبعد ثلاثة أشهر على انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، شهد وسط العاصمة بيروت ليل السبت، المشهد الأعنف بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب.

ووقع عدد من الإشكالات بين الثوار وعدد من المندسين الذين حاولوا إشعال الفتن الطائفية والمذهبية لإشعال الشارع. ولكن ما لبثت أن هدأت الأجواء إثر وعي الثوار الكبير على خطورة الأمر وتدخل الجيش والقوى الأمنية على الفور.

وانطلقت ثورة 17 تشرين إثر الأوضاع المعيشية المتردية والوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي التي وصل إليها البلد.