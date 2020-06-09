لبنان | المطران يوسف بشارة في ذمة الله… وبو عاصي: زرع في السيادة شيئا من العبادة

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يصل الجثمان إلى كنيسة مار يوسف – الكرسي الأسقفي، قرنة شهوان، يوم الأربعاء 10 حزيران 2020 عند الساعة الواحدة بعد الظهر حيث يسجى، ويحتفل بالقداديس على مدار الساعات.

تقام الصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس 11 حزيران 2020 في كنيسة مار يوسف – الكرسي الأسقفي، قرنة شهوان.

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تبقى أبواب المطرانية مفتوحة للصلاة نهار الخميس بعد الدفن لغاية الساعة السادسة مساء. ونظرا للظروف الصحية الراهنة، نعتذر عن عدم تقبل التعازي.

صلوا لراحة نفسه.المسيح قام”!.

وعلى الأثر، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر” وقال، “رحل مطران الحرية والسيادة. رحل مطران قرنة شهوان وأب 14 آذار. نفض عن جبته رهبة الخوف فاكتنفها ابناء الاستقلال والرجاء. زرع في السيادة شيئا من العبادة والحصاد كثير… بجوار البطريرك صفير والشهداء والصديقين، أرقد بسلام يا سيدنا”.