- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واعتبر ان “اي تقصير في اتخاذ هذا القرار يعني وجود تواطؤ بين الجهات الرسمية المقصرة والصيارفة”.
وتساءل عن “المنطلق الذي دفع القضاء الى اطلاق سراح بعض الصيارفة بعد كل ما تداوله الاعلام حول دورهم الاساسي المثبت بالادلة في انهيار العملة الوطنية”.
واعتبر صليبا ان “ما يحصل اليوم بالنسبة لتدهور سعر الصرف سابقة في تاريخ لبنان تستدعي تكثيف جهود المسؤولين لانتشال لبنان من هذه الازمة واستقالة كل من يرى نفسه عاجزا عن القيام بذلك، لافساح المجال امام القادرين على انقاذ لبنان”.
وذكر بنص المادة 18 من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان وحرفيتها: “يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | صليبا: لايقاف عمل مؤسسات الصرافة فورا والا فهناك تواطؤ بينهم وبين المتخاذلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.