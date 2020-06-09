لبنان | بالصورة – تجمع في ساحة تقاطع ايليا احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية

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وكان المحتجون قد انطلقوا بمسيرة جابت شوارع المدينة وصولا الى إيليا.

وبعد ثلاثة أشهر على انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، شهد وسط العاصمة بيروت ليل السبت، المشهد الأعنف بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب.

ووقع عدد من الإشكالات بين الثوار وعدد من المندسين الذين حاولوا إشعال الفتن الطائفية والمذهبية لإشعال الشارع. ولكن ما لبثت أن هدأت الأجواء إثر وعي الثوار الكبير على خطورة الأمر وتدخل الجيش والقوى الأمنية على الفور.

وانطلقت ثورة 17 تشرين إثر الأوضاع المعيشية المتردية والوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي التي وصل إليها البلد.