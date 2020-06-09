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لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة حتى الآن احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية

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بشر الراعي 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 مساءً - مشاركة

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والطرقات المقطوعة حتى الآن هي:

طريق عام المرج – البقاع

طريق عام حلبا العبده في محلة برقايل

طريق تعلبايا – سعدنايل البقاعية

طريق عام المريجات – زحلة محلة مفرق قب الياس

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اوتوستراد البداوي بالاتجاهين

الطريق امام محطة دير عمار

عدد من شوارع منطقة التبانة في طرابلس

الطريق بالقرب من مصرف لبنان في الحمرا

اوتوستراد التبانة بالاطارات المشتعلة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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