لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة حتى الآن احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك والطرقات المقطوعة حتى الآن هي: طريق عام المرج – البقاع طريق عام حلبا العبده في محلة برقايل طريق تعلبايا – سعدنايل البقاعية طريق عام المريجات – زحلة محلة مفرق قب الياس Advertisements اوتوستراد البداوي بالاتجاهين الطريق امام محطة دير عمار عدد من شوارع منطقة التبانة في طرابلس الطريق بالقرب من مصرف لبنان في الحمرا اوتوستراد التبانة بالاطارات المشتعلة تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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