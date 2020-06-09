كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضح للجميع أنه لا علاقة لنا بهذا الأمر. وتمنى للمحتجين النجاح في تحقيق المطالب المحقة ومعالجة هموم المواطن ولا سيما في مدينتنا الحبيبة طرابلس. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه خلال إطلاق حراس منزل الوزير السابق أشرف ريفي النار في الهواء لتفريق بعض المتظاهرين. وكان محتجون قد تجمعوا أمام منزل ريفي في ظل انتشار عناصر الجيش في المكان، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب ناجي: لا علاقة لنا باطلاق النار بالهواء على المحتجين في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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