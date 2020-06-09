لبنان | جنون الدولار .. سعر الصرف وصل إلى (4550 ليرة) في السوق السوداء

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وأكد مصدر لـ “النهار” أنّ بعص محلات الصيرفة أقفل أبوابه بحجة عدم امتلاكه الدولار للبيع، نتيجة عدم بيع المواطنين الدولار، في حين التزم البعض الآخر بتسعيرة نقابة الصرافين التي أعلنت عنها صباح الثلثاء، والتي أتت على الشكل الآتي:
– الشراء: 3890 كحدّ أدنى
– المبيع: 3940 كحدّ أقصى.
في المقابل، أوضح مصدر لـ “النهار” أنّه “في سوق الصرافين السوداء وصل الدولار إلى 4550 ل. ل. ويستمر بالارتفاع نتيجة شحّ الدولار”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.