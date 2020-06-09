لبنان | العقوبات الاميركية تطال لبنان بطلب من الكونغرس وإيران تخضع لأقساها في التاريخ

بعد قانون قيصر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على “حزب الله” ولبنان، كشفت وسائل إعلام أميركية عن مشروع قرار جمهوري في الكونغرس الاميركي يقضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الصين، وإيران، والتي ستطال كذلك لبنان من خلال وقف المساعدات الاميركية عنه وعن عدد من دول الشرق الاوسط، وذلك بحسب ما اكده عضو الكونغرس غريغ ستيوب، أمس الاثنين، لقناة “فوكس بيزنس”.

غداً ستقدم لجنة البحوث للجمهوريين، وهي أكبر كتلة للنواب الجمهوريين في الكونغرس، المشروع، بحسب ستيوب، وعن هذه الخطوة علّق النائب الجمهوري في مجلس ولاية لويزيانا ورئيس لجنة البحوث للجمهوريين، مايك جونسون حيث اعتبر انه “لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد” مضيفاً” اذا كانوا يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لمواجهة حزب الله، فإن ذلك كان ربما صحيحا في الماضي، لكن اليوم تنفق الأموال بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة” لافتا الى ان “الخطة تحتوي على أشد العقوبات ضد إيران في التاريخ”. مع العلم ان خطة الحزب الجمهوري تمنع الإدارة الأميركية من رفع العقوبات دون الحصول على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

كما سيتم اتخاذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا العراقية المسؤولة عن مهاجمة مجمع السفارة الأميركية في بغداد في وقت سابق من هذا العام.

ما ينتظر لبنان في الايام القادم سواء بسبب قانون قيصر او نتيجة المشروع “الجمهوري” عند اقراره خطير، فالاقتصاد اللبناني سيعاني مزيداً من الضغوطات، كل ذلك من اجل لف حبل المشنقة اكثر فاكثر على ايران وذراعها العسكري والسياسي في الشرق الاوسط “حزب الله” الذي يحكم لبنان بقوة السلاح غير الشرعي، والذي يعيث فساداً في الارض من سوريا الى اليمن والعراق وغيرها من الدول، فانهار الدم التي سالت وتسيل بسببه لا تزال رائحتها تفوح في الاجواء.