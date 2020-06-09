كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 يونيو 2020 03:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكان لافتاً ورود اسم السيد “نوارة دياب”” زوجة رئيس الحكومة حسان دياب. والتي تشغل منصب آخر في الحكومة أيضاً. Advertisements وانتقد الناشطون تولي زوجة رئيس الحكومة لمنصبين في وزارات الحكومة، مستذكرين كلامها خلال جولة في وزارة الإعلام عن ضرورة قبول اللبنانيين واللبنانيات بأعمال لم يعتادوها سابقاً، لإيجاد حل لارتفاع نسب البطالة. .. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “نوارة دياب” المتعددة المواهب تحصل على وظيفة ثانية في وزارة التربية والتعليم العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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