لبنان | 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 18 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1368.

في حين افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار اليوم، انه لليوم الخامس على التوالي، لا اصابات جديدة يفيروس “كورونا” المستجد في عكار، الذي اشار ايضا الى حالة شفاء جديدة، ليستقر العدد الاجمالي للحالات المسجلة منذ 17 آذار الماضي على77 اصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعلنت امس الاثنين أن الوضع بسبب فيروس كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف “بالرغم من أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلا أنه يزداد سوءا عالميا”.

وتابع أن “أكثر من مئة ألف إصابة سجلت في تسعة من الأيام العشرة الماضية. البارحة (الأحد) سجلت أكثر من 136 ألف إصابة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق للإصابات المسجلة في يوم واحد”.

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وأوضح أن نحو 75 بالمئة من الإصابات المسجلة الأحد رصدت في عشر دول غالبيتها في الأمريكيتين وجنوب آسيا.

وتابع غيبرييسوس أن “التراخي هو الخطر الأكبر حاليا” في الدول التي تشهد الأوضاع فيها تحسنا، مضيفا أن “سكان دول العالم بغالبيتهم لا يزالون عرضة للإصابة” بكوفيد-19.

وأضاف أنه “بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الجائحة، ليس الآن الوقت المناسب” للتراخي.

وللتذكير، أودى فيروس كورونا بأكثر من 403 آلاف شخص من أصل سبعة ملايين مصاب على الأقل منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.