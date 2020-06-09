لبنان | كباش أصحاب الافران ووزارة الاقتصاد.. هل تحافظ ربطة الخبز على سعرها؟

كتبت صحيفة “الأنباء”:سعر ربطة الخبز تابع.. نقيب الأفران يهدد بالتصعيد

كما يشير ابراهيم إلى مشكلة إضافية مرتقبة ستواجه الأفران، وهي رفع تسعيرة صفيحة المازوت 5000 ليرة، ما سيزيد من وطأة الخسارة، ويحتّم زيادة على سعر ربطة الخبز.

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وعن إرتدادات إجراءات السلة الغذائية على القطاع، وما إذا كان سينخفض سعر بعض المواد الأولية، يقول إبراهيم “إن الإجراءات تطال الخميرة والسكر، لكن حتى اليوم، لا إنخفاض حصل”. وختم ابراهيم مهددا بالتصعيد بحال لم يتم تسوية مطالبهم.

إلّا أن لوزير الإقتصاد راوول نعمة رده على تصريحات ابراهيم، فقد أوضح في إتصال مع “الأنباء” أن “قرار الوزارة السابق كان يقضي بألف غرام للربطة الواحدة، ودوريات لحماية المستهلك سطّرت محاضر ضبط عدّة، وهي مستمرة في عملها لمكافحة المخالفات”. وتابع: “إن لجأت النقابة لإجراءات تصعيدية فأنا لن أرد”، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم الإتصال به من قبلهم للتبليغ عن أي مشكلة.

وتعليقا على تصريح سابق لرئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، لـ “الأنباء” حول عدم جدوى السلة الغذائية، التي من شأنها دعم التجّار وليس المواطنين، يرد نعمة قائلا: “إن الإنخفاض الحاصل في الأسواق اليوم هو أبرز دليل على نجاح الخطة”.