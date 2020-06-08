لبنان | السوق السوداء من جديد.. هل حقاً ستنجح خطة نقابة الصرافين بضبط الدولار

وركَّز في حديثٍ لقناة الـ”lbci” على أنه “يجب أن توجد مواكبة أمنية لردع السوق السوداء”.

وعلى عكس ما روّجت له الحكومة ومصرف لبنان ونقابة الصرّافين، لم ينخفض سعر صرف الدولار مع انطلاق تحديد أسعاره لدى الصرافين، إلاّ نظرياً.

ففي حين تحدد النقابة أسعاراً يومية للدولار، تراوحت يوم الاثنين 8 حزيران بين 3890 ليرة للشراء كحد أدنى، و3940 ليرة للمبيع كحد أقصى، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 4100 ليرة للشراء، ونحو 4220 ليرة للمبيع.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها قامت بجولة على محلات الصيرفة في البقاع للتحقّق من عدم التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي ومنع المضاربة في السوق السوداء، حيث تمّ ضبط أربعة صرافين في محلة شتورا، اثنين يقومان بتصريف الدولار بسعر 4300ليرة لبنانية وكان سبق أن تم إقفال محليهما بالشمع الأحمر، وآخرين غير شرعيين.