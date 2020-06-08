لبنان | بلدية كوثرية السياد: تسجيل إصابة في البلدة لوافد من افريقيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 08:25 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجرت “متابعة كل الإجراءات الصحية اللازمة من قبل البلدية ولجنة الطوارئ الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة”. وطلبت البلدية من “الوافدين من الإغتراب الإلتزام الكامل بالاجراءات الصحية اللازمة والحجر المنزلي لمدة 14 يوما”، كما طلبت من الاهالي “عدم التهاون في الوقاية والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الإحتياطية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وعدم التجمع والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية والعائلية وارتداء الكمامة والكفوف والتعقيم” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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