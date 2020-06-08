لبنان | وزارة المالية: الاجتماع الـ 11 مع صندوق النقد تناول تطبيق القواعد في المالية العامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية ببيان، ان “الوفد اللبناني المفاوض عقد، برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات غدا.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست ملزمة بإطار زمني محدد، وستتم بأسرع وقت ممكن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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