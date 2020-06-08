كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في عكار لليوم الرابع على التوالي، واستقر عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم على 77 حالة. الحالات الإيجابية: 35، إضافة إلى حالتي شفاء جديدتين، ما رفع عدد حالات الشفاء الاجمالي إلى 42 حالة. أما حالات الحجر المنزلي فهي 198حالة موزّعة بين الوافدين والمقيمين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لليوم الرابع على التوالي… لا إصابات بكورونا في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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