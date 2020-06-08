لبنان | وفاة عامل سوري بإنهيار صخري على طريق عام قرطبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 06:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ادى إنهيار صخري على طريق عام بلدة قرطيا مقابل كابيللا سانت تريز، إلى وفاة العامل السوري محمود محمد حمدو مواليد العام 1987، بينما كان يعمل على جرافة من نوع بوكلين لتوسعة الطريق. وسارعت على الفور فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في قرطبا وعملت على إنتشال حمدو من تحت الصخور ونقلت جثته إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل. كما حضرت عناصر في فصيلة قرطبا في قوى الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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