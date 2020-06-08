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ولفت المعتصمون الى “عدم قدرة الكثير من طلاب الجامعة اللبنانية على محاضراتهم بالطريقة الالكترونية المباشرة بسبب صعوبات تقنية ومادية”، وانتقدوا “عدم التفات الوزارة الى هذا الموضوع وعدم تأمين وزارة الاتصالات الخدمات بشكل مجاني للطلاب”، مؤكدين عدم جهوزية الطلاب “لاجراء الامتحانات نظرا لاكتظاظ قاعات الجامعة حيث ستجرى هذه الامتحانات، ما يزيد من خطر انتقال عدوى كورونا”.
ودعا المعتصمون “بعض الجامعات الخاصة الى التراجع عن دولرة أقساطها وابقائها بالليرة اللبنانية التي أتت على حساب القدرة المادية للطلاب”، مطالبين ب”العقد الطلابي الذي يقضي بأن يدفع الطالب قسطه بحسب المبلغ الأول الذي تسجل من خلاله في الجامعة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اعتصام لطلاب من الجامعات اللبنانية والخاصة أمام “التربية” اعتراضاً على الامتحانات وزيادة الأقساط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.