لبنان | كهرباء لبنان: عزل جزء من مخرج قرنة شهوان بداعي التأهيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 04:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان اليوم عن عزل جزء من مخرج قرنة شهوان في محطة بكفيا الرئيسية يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 9/6/2020 من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من اجل تأهيل المخرج.

واوضحت ان التيار الكهربائي سوف ينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن بلدة عين عار وجزء من بلدة قرنة شهوان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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