لبنان | اعتصام للجسم الطبي في مستشفى رياق احتجاجا على تعرض احد الاطباء لاطلاق نار

نفذ الجسم الطبي والإداري في مستشفى رياق العام اعتصاما امام باحة المستشفى على خلفية تعرض احد الأطباء لاطلاق نار.

وألقت رئيسة اللجنة الطبية في المستشفى الدكتورة ليلى السيد قاسم كلمة شددت فيها على “تضامن الجسم الإداري، واستنكار ما حصل مع زميلنا الدكتور علي هزيمة، والوقوف الى جانب النقابة داعمين ومصرين على تحقيق حصانة الطبيب في بلد كثرت التداعيات فيه، كما يهمنا ان نؤكد ان لا علاقة لاتعاب الأطباء ولا اللجنة الطبية ولا الادارة بما حصل”.

من جهته، أشار مدير المستشفى الدكتور محمد عبد الله الى ان اشكالا حصل مع الدكتور هزيمة منذ خمسة أيام”، مؤكدا ان إدارة المستشفى واللجنة الطبية تستنكران هذا الاعتداء وتدينانه”، مشددا على “الوحدة والتضامن”، آملا “عدم تكرار ما حصل”. وطالب نقابة الأطباء “بتأمين الحصانة للاطباء في كل لبنان لدعم حصانة الطبيب”.