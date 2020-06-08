لبنان | رابطة معلمي التعليم الأساسي: لوضع خطة تربوية للعام المقبل

وأصدرت بيانا شكرت في مستهله وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، على قراره رقم 275/2020 الذي شكل بموجبه لجنة طوارئ للتعليم الرسمي في التعليم العام والمهني والتقني يضم المديرين العامين ورؤساء الروابط”. ورأت “أن على هذه اللجنة وضع آليات التحضير للعام الدراسي تستجيب للتحديات المتوقعة، إن لجهة إمكانية استمرار الوباء (كورونا) أو زيادة أعداد التلاميذ أو الإستمرار في عملية التعليم عن بعد”.

ولفتت الى “ان إستمرار الأزمة الإقتصادية والمالية والتراجع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية وتآكل رواتب المعلمين والموظفين بما يتجاوز نسبة الثلثين تقريبا، سيطرح حكما إعادة تصحيح الرواتب ما لم تسارع الحكومة الى معالجة الأزمة الإقتصادية والمالية”.

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وأكد المجتمعون “أولوية دعم المدرسة الرسمية كضرورة وطنية، خاصة وأنه من المتوقع أن يتزايد أعداد الوافدين من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يتطلب قرارات واجراءات سريعة، لا سيما دفع مستحقات الصناديق عن العام الحالي والأعوام الماضية، وثمن الكتب وتزويد المدارس بالتجهيزات اللازمة والضرورية”.

وشددت على ضرورة “العمل على تثبيت المتعاقدين وتأمين حقوقهم كافة”، معلنة رفضها “تحويل مستحقات المنح التعليمية إلى المدارس الخاصة مباشرة لانها حق لولي امر الطالب، ولا يمكن التصرف بها إلا من خلال صاحب العلاقة”، رافضة “اي تعديل في هذا الاطار، خاصة وان بعض اولياء التلامذة دفعوا كامل القسط المدرسي، ولأن المنح التعليمية لاتقتصر مفاعيلها على المدارس بل تشمل الجامعات ايضا”.

وطالبت الرابطة في بيانه ب”ضرورة إحتساب قيمة الحصة للمعلمين والنظار والمديرين لدوام بعد الظهر (تعليم النازحين السوريين) ) بما يتناسب وسعر الدولار حاليا.. خاصة وأن تحويل الأموال من الدول المانحة يأتي بعملة الدولار”، مؤكدة ضرورة “دفع مستحقات صناديق المدارس وثمن الكتب لدوام بعد الظهر”.