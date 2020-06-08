لبنان | وزني بحث وفوشيه في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 12:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني سفير فرنسا في لبنان Bruno Foucher، والمدير الإقليمي للقسم الاقتصادي في السفارة Francois de Ricolfis، وتم البحث في المواضيع المالية والاقتصادية ومسألة تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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