لبنان | تعميم بشأن تنظيم العمل في وزارة العدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 12:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم تعميما حمل الرقم 498 بشأن تنظيم العمل في وزارة العدل. وجاء في التعميم: “تأمينا لسير العمل في وزارة العدل،نقرر ما يلي:

– يعاد العمل بشكل طبيعي في جميع دوائر وزارة العدل إعتباراً من تاريخ اليوم 10 حزيران الجاري.

– على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس الكورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الإجتماعي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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