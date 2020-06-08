لبنان | الطقس غداً غائم مع انخفاض اضافي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني “ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم على الساحل دون تعديل بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة، غائم جزئيا فوق الجبال وفي الداخل مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بعد الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلثاء: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى من دون تعديل على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 17 الى27 درجة، في الداخل من 16 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,27 ساعة غروب الشمس: 19,47