لبنان | فريق العمل المتخصص بمكافحة الفساد استأنف اجتماعاته في وزارة العدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 12:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استأنف “فريق العمل المتخصص بمكافحة الفساد” عمله، بتوجيه من وزيرة العدل ماري كلود نجم، فعقد في اجتماعا في وزارة العدل حيث تم البحث في الاستراتجية التي وضعتها وزارة العدل لمكافحة الفساد والتي تدخل ضمن الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من النواحي التشريعية والتنظيمية والعملية، والتدابير السبعة التي أقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة العدل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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