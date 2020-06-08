لبنان | المنتدى الإسلامي: زرع الفتن مدبر لحرف الناس عن مطالبهم المحقة

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أعلن “المنتدى الإسلامي الوطني” أنه توقف “مليا أمام التطورات الخطيرة التي يعيشها الوطن مع زعامات حاقدة تقوده نحو الهاوية السحيقة”.
وقال في بيان: “نرى في الأفق مخالب أصحاب الفتن وزرع الأحقاد تظهر من جديد، تغطية على جرائمها المتكاثرة، فتعمد إلى التعرض لمقام أم المؤمنين الفاضلة السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالسب والشتم الجماعي من إناس لهم تبعيات حزبية معروفة، كاشفين بذلك طبيعة الشحن المذهبي الذي يتلقونه من قياداتهم”.
وحذر “المسلمين واللبنانيين بكل مذاهبهم من خطورة ما يحصل”، ورأى أن “مجرد إصدار بيانات مستنكرة من هنا وهناك لا تكفي لمحو هذه القبائح والشرور الفظيعة، فلا بد من عمل صادق جاد، وإلا فالأمور ستتجه لإشعال نار فتنة ستحرق من أوقدها أساسا”.
وقال: “إن ما حصل هو أمر مدبر بليل اسود لتغطي القوى المتحكمة بالبلد عجزها وفسادها، وتحرف الناس عن مطالبهم المحقة بالإصلاح ورد الأموال المنهوبة والقضاء على الفساد وأهله، بعد أن تفاقم الجوع وزاد الفقر وعمت البطالة”.
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