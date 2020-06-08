لبنان | وزارة العمل: لاحترام القانون لحفظ حقوق اليد العاملة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 12:23 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت وزارة العمل اليوم بيانا اشارت فيه الى انه “في إطار اعادة فتح المؤسسات في مختلف القطاعات التي كانت أقفلت أبوابها نتيجة انتشار فيروس “كورونا”، ان وزارة العمل تؤكد على التالي: أولا – وجوب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، للحماية من مخاطر “كورونا”، والحرص على التقيد بالإرشادات التي أصدرتها الوزارة، حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل. ثانيا – احترام القانون اللبناني لجهة حفظ حقوق اليد العاملة اللبنانية، والتقيد بالمهن المحصورة باللبنانيين”. Advertisements ثالثا – تكريس اهمية الحوار الدائم بين أصحاب العمل والعمال للحفاظ على الانتاجية وديمومة العمل. رابعا – احترام حقوق العاملات والعمال الأجانب بالقيام بتجديد إجازاتهم وإقاماتهم، ودفع رواتبهم، وتوعيتهم على الوقاية من فيروس “كورونا”. وختاما اكدت وزارة العمل على “ضرورة التضامن للحفاظ على ديمومة العمل، ومواجهة الصعوبات في هذه الظروف الصعبة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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