لبنان | نتائج الـ PCR للوافدين في دده سلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أجرت بلدية دده، بالتعاون مع جامعة البلمند فحوص PCR لـ7 اشخاص من أبناء البلدة الوافدين، وأتت نتائجهم سلبية، وهو الفحص الثاني السلبي بعد الحجر. وذكرت البلدية “بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإتباع تعليمات الجهات الرسمية حفاظا على السلامة الشخصية والعامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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