لبنان | رصاص كثيف وقذائف نتيجة خلاف بين عائلتين في البقاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقع اشكال لم تعرف أسبابه، بين أفراد من عائلة “ت” من بلدة الناصرية وآخرين من عائلة “ش” من بلدة سرعين، تطور إلى تبادل لاطلاق النار بشكل كثيف بالرصاص والقذائف. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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