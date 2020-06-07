لبنان | فهمي عدل مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات الصناعية والتجارية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 08:42 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مذكرة عدل بموجبها مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات الصناعية والتجارية كالآتي: تحميل المذكرة تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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