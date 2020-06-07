لبنان | فيديو يظهر اعتداء مراسل “الميادين” على “زميلته” الصحافية أسرار شبارو

لمجرد تصويرها له وهو يعتدي على مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” إبراهيم فتفت، محاولا منعه من استكمال التغطية للمواجهات التي حصلت في وسط بيروت، بحجة أن ما يقوله فتفت غير دقيق، اظهر مقطع فيديو وصل لـ”صوت بيروت” كيف يقوم صباغ بالصوت والصورة بالاعتداء على شبارو.

هذا الفيديو ليس الا المرحلة الاولى من اعتداء صباغ على زميلته، حيث عاد وشتمها وهي في بث مباشرآخر على صفحة “فايسبوك” النهار، قائلاً لها” يا حيوانة، اخر مرة بتصوريني، او حتكون اخر صورة بحياتك”.

نأسف ان يقوم من يدعي انه صحافي واعلامي بهذا الفعل المشين ونطلب من نقابة الصحافة التحرك الفوري ووضع حد لتشبيح عناصر “حزب الله” المتخفيين خلف قناع الصحافة والاعلام.

وأعلنت مؤسسة “سكايز – عيون سمير قصير” التي تعنى بالحريات الإعلامية والدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين أن “مراسل قناة “الميادين” عباس صباغ اعتدى على مراسلة “النهار” اسرار شبارو وشتمها وهددها بالضرب وحاول منعها من التصوير وذلك على خلفية تصويرها له وهو يقوم بالاعتداء على الصحافي ابراهيم فتفت تحت جسر الرينغ خلال أحداث أمس السبت”.