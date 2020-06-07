لبنان | بعد نفي محطة MTV و اتهام صوت بيروت انترناشونال بالفبركة.. مقاطع فيديو تكشف الحقيقة!

سارع مفتي الجمهورية وشيوخ الطائفة الشيعية في محاولة كما ادعوا لمنع وقوع الفتنة.

شاهد وسمع كل من كان يتابع قناة MTV شتم السيدة عائشة ام المؤمنين مباشرة على الهواء، ليتداول بعدها الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، واذ فجأة يستيقظ اللبنانيون على خبر انكار المحطة ما حصل وبأنها لم تنقل هكذا حدث، لا بل حاولت تشويه الحقائق بنشر فيديو قديم يظهر مجموعة من الشبان الشيعة يجولون في شوارع بيروت وهم يهتفون “بيروت صارت شيعية”، وذلك لتشكيك الرأي العام وجعله يطرح علامات استفهام فيما ان كان الفيديو المتداول عن شتم ام المؤمنين صحيح من عدمه.

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ما يثير الاستغراب ان الامر لم يقف عند انكار القناة، سواء كان سبب ذلك ضغطاً من “حزب الله” او “حركة أمل”، بل ان الامر تعدى ذلك باتهام موقع “صوت بيروت انترناشونال” والاعلامي جيري ماهر بالوقوف خلف اشعال الفتنة وفبركة الفيديو، مع العلم ان الفيديو واضح كوضوح الشمس ولا يحتاج الى ذكاء ومجهود لمعرفة انه صحيح ولم يدخل عليه اي تعديل، وهناك مقاطع فيديو عدة صورها شبان كانوا في المكان نشروها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة الشتم واظهرت زيف وكذب القناة وكل من ينكر الامر.

المؤسف ان القناة الاعلامية لم تشوه الحقائق فقط، بل وقفت الى جانب من اعطوا الاوامر لاتباعهم، بشتم السيدة عائشة رضي الله عنها وبعدما اشعلوا نار الفتنة، ارادوا غسل ماء وجههم بانكار ما ارتكبوه بقرارهم، وتوجيه الاتهام الى “صوت بيروت انترناشونال” التي اوصلت الصورة للناس من دون زيادة او نقصان.

كان هدف موقع صوت بيروت إنترناشونال من نشر هذا الخبر هو تسليط الضوء على اللغط الذي حصل وعلى الفبكرات التي عمل أتباع ميليشيا “حزب الله” وحركة أمل إلى جانب إعلاميين تابعين لهم, على تمريرها بهدف تبرئة أنفسهم, وتلميع صفحتهم السوداء.