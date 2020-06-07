لبنان | إدارة كوارث صور: أول حالة وفاة لمسن ولا إصابات جديدة

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بأنه لم يسجل اليوم أي إصابة بcovid-19، في حين سجلت أول حالة وفاة لمصاب مسن يعاني من أمراض مزمنة. كما لم تسجل أي حالة مشتبها بها حتى الساعة.

وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 56 مصابا توزعوا على الشكل التالي: 45 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية وحالة وفاة واحدة، وقد تماثل 16 منهم الى الشفاء التام.

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في صور أنها وبالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني، تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة على أن تلاحق أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

كما ذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”، وناصحة إياهم “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتم”.