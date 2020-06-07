لبنان | استنكار لاعتداء فريق الميادين على الصحافية “أسرار شبارو” أمس في وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 02:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وإرتفعت حدة التوتر أمس السبت في وسط بيروت بعد سلسلة من الاستفزازات أدت إلى صدامات متعددة تحت جسر الرينغ بين المحتجين والقوى الأمنية من جهة، وبين عناصر حزبية قادمة من منطقة الخندق الغميق مع المحتجين من جهة اخرى، سرعان ما تحولت الى رشق بالحجارة وتدافع وإشكال بالأيدي وشتائم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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