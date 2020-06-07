لبنان | بعد أحداث أمس.. قيادة الجيش: البلاد اجتازت قطوعاً كاد يطيح بالوحدة الوطنية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 02:29 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 02:29 مساءً - مشاركة

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كما أوقفت وحدات الجيش أربعة أشخاص (سوري وفلسطيني وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات الأمس.

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إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت أمس قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ أن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزّق السلم الأهلي ويغذي الإنقسام.

وتحذر القيادة من مغبة الانجرار وراء الفتنة، وتؤكد على وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصوناً للوحدة الوطنية ودرءاً للوقوع في أفخاخ الفتنة.

كما تدعو قيادة الجيش المواطنين الى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها وتشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية منبّهة إلى أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار.”