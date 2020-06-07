لبنان | إدارة كوارث عكار: لا إصابات اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 02:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، أنه ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد. واستقر عدد المصابين على 77 حالة، سجلت تباعا منذ 17 آذار الماضي.

الحالات الايجابية: 37 (32 مقيما، 5 عائدين من السفر).

حالات الشفاء: 40

حالات الحجر المنزلي: 168 (وافدين ومقيمين). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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