لبنان | دورية إسرائيلية تخطف قطيعا من الماعز في مرتفعات كفرشوبا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 02:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اقدمت دورية تابعة لقوات العدو الاسرائيلي، على خطف قطيع ماعز يعود للراعي علي غسان عبد العال، أثناء وجوده قرب خط الإنسحاب في مرتفعات كفرشوبا قضاء حاصبيا، وبعد ساعة أفرجت عن القطيع، بالقرب من بوابة بعثائيل عند بوابة حسن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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