لبنان | شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات بالجرم المشهود في محلة الدورة

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ومن خلال الاستقصاءات والتحريات والمتابعة، تمكنت قطعاتها المختّصّة من تحديد هويتي المشتبه بهما، وهما:
أ. خ. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
و. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، مصري)
وبتاريخ 4/6/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما -بالجرم المشهود- بكمينٍ محكمٍ في المحلة المذكورة، وذلك خلال قيامهما بترويج المخدرات، على متن السيارة.
وبتفتيشهما والسيارة، ضُبط مبلغ /3176000/ ليرة لبنانية وظرفان يحتويان على مادّة الكوكايين وهاتفان خلويَين.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.