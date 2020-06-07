كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 12:22 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعن تأثير القانون على لبنان قال زكا:” العقوبات على حزب الله موجودة أساسا، وأتمنى أن يتم الاستفادة من هذا القانون من قبل لبنان لوقف التهريب ومعرفة مصير اللبنانيين في السجون السورية.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نزار زكا: قانون قيصر يحاصر النظام السوري لأن الأخير قام بعمليات اجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.