لبنان | عون: ما جرى أمس جرس انذار… والتعرض للرموز الدينية تعرض للعائلة اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وناشد الرئيس عون الحكماء الذين عايشوا احداث 1975-1976 وأد الفتنة الناجمة عن المساس بمقدساتنا الدينية والروحية والمعنوية.

وقال عون، “علينا ان نضع خلافاتنا السياسية جانباً ونسارع الى العمل معاً من اجل استنهاض وطننا من عمق الازمات المتتالية عليه”.

ولفت إلى ان ما جرى ليل امس جرس انذار… وليس بالشتائم والاعتداءات نحقق عيشاً كريماً اذ لا نصرة لأحد على الآخر بالقوة او العنف.

وأضاف، “من حق شبابنا علينا ان نمنحهم حياة كريمة لا ان ندفعهم الى التقاتل وسفك الدماء وازدراء المقدسات”.