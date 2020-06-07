لبنان | مفتي صيدا: التعرض للسيدة العظيمة عائشة أمر مدان ومرفوض ومستهجن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واذ حذر من “مسببي الفتن”، سأل: “لمصلحة من ومن يستفيد منها؟”. وقال: “نحن أمام فتنة، فليتحرك العقلاء وليضربوا على أيدي الجهلاء لتتم معاقبتهم بشدة. وأم المؤمنين عائشة يكفيها سموا ورفعة أنها زوجة الرسول محمد. المطلوب الآن منا جميعاً أن نقف في وجه هذه الفتنة البغيضة التي تهلك وتدمر. فإن الوطن يحتاج الى وحدة أبنائه في ظل مشروع وطني ينقذه مما يتخبط فيه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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