كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف، “السياسات ظرفية والولاءات الخارجية وتصفية الحسابات على ساحتنا كارثية ولن تطعم الناس خبزًا، الفوضى لن توصلنا الاّ الى الخراب وبعدها نعود للحوار، فلنختصر كل ذلك ونحفظ ​لبنان​”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هادي أبو الحسن: الفوضى لن توصلنا الاّ الى الخراب وبعدها نعود للحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.