كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وهدفت الزيارة الى “الاطلاع على الجهوزية العالية للمختبر والتهنئة باعتماده من قبل ​وزارة الصحة​ لاجراء فحص كورونا”. وأشاد يمق بـ “الدور المهم الذي يلعبه هذا المختبر عبر مشاركته في معركة مواجهة كورونا وإعطاء صورة حضارية عن طرابلس، إضافة إلى الدور الذي يلعبه المختبر في تقديم خدمات تقنية مهمة للعديد من ​مستشفيات​ طرابلس و​الشمال​ لتعريف البكتيريا والفطريات” .

وشكر العميد العمر والدكتور حمزة ليمق “زيارته وحرصه”، كما شكرا ل​بلدية طرابلس​ رئيسا وأعضاء موافقتهم دعم المختبر بجهاز أوتوماتيكي لاستخلاص المادة الوراثية للجراثيم، الامر الذي يسهم في تسريع العمل وزيادة مستوى الحماية للفنيين العاملين، بخاصة بالنسبة ل​فيروس كورونا​. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية طرابلس رياض يمق زار مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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