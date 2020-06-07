- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وبحث المجتمعون في الواقع التربوي في ظل جائحة “كورونا”، والتعاطي مع القطاع التربوي في التعليم الخاص الذي يمثل ٧٠ في المئة من القطاع، وتمّ التأكيد على مطالب أصحاب ومدراء المدارس في حال عدم التجاوب.
وأمل المجتمعون، من وزير التربية طارق المجذوب، في بيان، “اتخاذ قرار واقعي عادل وواضح للحفاظ على كيان وجود هذه المؤسسات التربوية”.
وطالبوا وزير التربية بـ: “إلغاء فرض نسبة الحسم من قبل الوزارة وحصر القرار في ذلك بأدارات المدارس التي لم تتخل عن أهلها ولن تتخلى، حصر الإفادة بإدارات المدارس، دفع مستحقات المدارس المجانية، ايجاد معايير لا بد من اتباعها وذلك بأخذ قرار واقعي وحقيقي بعيداً من المراوغة، والا سيكون لنا قرار بخطوات تصعيدية وصولا إلى التنحي وتسليم تلك المدارس”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أصحاب مدارس البقاع وبعلبك الهرمل: لاتخاذ قرار يحفظ كيان وجود المؤسسات التربوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.