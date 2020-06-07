كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 10:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتجمع على الأثر عدد كبير من الأهالي وانصار حزب القوات اللبنانية في مواجهة هؤلاء وحصل اشتباك بالعصي والزجاجات الفارغة وما لبث الامر ان أدى الى اطلاق رصاص في الهواء لم يعرف مطلقه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال النهار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما حصل مساء أمس في عين الرمانة كان مفتعلا بشكل سافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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