لبنان | شباب ينتفضون بعد شتم السيدة عائشة.. و”حزب الله” وأمل يعيدان مشهد 7 ايار من جديد

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واذ بميليشيا “حركة امل” و”حزب الله” يبدأون باطلاق النار عليهم من منطقة بربور، مذكرين بمشهد 7 ايار، حين استباحوا بيروت بقوة السلاح غير الشرعي.
مقاطع الفيديو تظهر كيف يستخدم السلاح غير الشرعي من جديد في احياء وازقة بيروت، اذ يريد “حزب الله” و”حركة امل” التعرض للسيدة عائشة ام المؤمنين ويسكت اهل السنة عن هذا الاعتداء الخطير، وعندما اعترض شباب السنة ارادوا قتلهم، وها هم يشعلون بيروت برصاص غدرهم وحقدهم.
بيروت اليوم تمر في ظرف خطير بسبب قرار “حزب الله” الذي يريد ترهيب كل من يتجرأ على طلب نزع سلاحه او يعترض على ما يقوم به الحزب واتباعه وان كان شتم ام المؤمنين والصحابة، وكل البيانات التي صدرت عن شيوخ الطائفة الشيعية والتي ابدوا من خلالها استنكارهم للتعرض للسيدة عائشة ليست الا كذب وتدجيل ولم تبرد من نار غضب اهل السنة، كذلك البيان الصادر عن دار الفتوى الذي حذر من خلاله” جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.