لبنان | بالفيديو: شباب “حزب الله” وحركة أمل في بيروت يشتمون السيدة عائشة رضي الله عنها

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بالعصي وقفوا مستعدين للهجوم، مطلقين شعارات منها “شيعة شيعة”، واخرى تمدح الرئيس بري وحسن نصر الله، الا ان الامر تعدى ذلك حيث شتموا السيدة عائشة ام المؤمنين معبرين عن حقدهم الدفين على اهل السنة.
ليست المرة الاولى التي يشتم فيها من يدّعون الاسلام السيدة عائشة وصحابة الرسول رضي الله عنهم، فهذا الامر تكرر اكثر من مرّة، وهو ان دلّ على شيء فإنما يدل على ان العيش المشترك مع مجموعة متعصبين ضرب من الخيال، فبغضهم لاهل السنّة متجذر في التاريخ، لا بل على كل من يخالفهم رأيهم ومعتقدهم ويقف في وجههم رافعاً الصوت برفضه سلاحهم.
لم يسمع الثوار لاسيما اهل السنة شتم السيدة عائشة التي التقطته
ما ردده اليوم شباب الخندق ليس تطرّف إيراني عابر، ولا فتنة مستجدة، بل يعكس عقيدة عمادها شتم الصحابة والسيدة عائشة ولعنهم.
اللافت بالأمر أن عناصر الجيش والضباط اللذين كانوا يتواجدون لم يتخذوا أي إجراء بحق الذين قاموا بشتم السيدة عائشة رضي الله عنها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.