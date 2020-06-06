لبنان | عودة الهدوء إلى وسط بيروت ومنطقتي الشياح وعين الرمانة ودوريات وحواجز للجيش

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة

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وخلت ساحتا رياض الصلح والشهداء ومنطقة الصيفي، خلت من المتظاهرين، وعادت حركة السير إلى طبيعتها، مع استمرار انتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي.

إلى ذلك سير الجيش دوريات مؤللة في بيروت، وأقام حواجز متنقلة للتدقيق بهويات المارة ومنع سير الدراجات النارية.