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وخلت ساحتا رياض الصلح والشهداء ومنطقة الصيفي، خلت من المتظاهرين، وعادت حركة السير إلى طبيعتها، مع استمرار انتشار الجيش وقوى الأمن الداخلي.
إلى ذلك سير الجيش دوريات مؤللة في بيروت، وأقام حواجز متنقلة للتدقيق بهويات المارة ومنع سير الدراجات النارية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عودة الهدوء إلى وسط بيروت ومنطقتي الشياح وعين الرمانة ودوريات وحواجز للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.