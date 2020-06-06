لبنان | فتح أبواب محمية غابة الأرز طيلة أيام الأسبوع… وخدمة الانترنت مجانية داخل المحمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتفتح الأبواب من الساعة التاسعة صباحا لغاية السابعة مساء يوميا طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى توفير خدمة الانترنت مجانا داخل المحمية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.