كتبت أسماء لمنور في السبت 6 يونيو 2020 07:40 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعاد الثوار بعد ظهر اليوم إلى ساحة الشهداء للمطالبة بنزح السلاح غير الشرعي عن الأراضي اللبنانية وليكون السلاح فقط بيد الجميش اللبناني. ونزل الثوار من جديد نتيجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المأساوي الذي يعاني منه لبنان نتيجة السرقات والسمسرات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الصليب الأحمر اللبناني: 11 جريحاً حتى الآن تمّ نقلهم إلى المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.